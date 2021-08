Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots)

Eine Streife wurde am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr auf einen Parkplatz am Opelkreisel gerufen, da es dort zwischen einem Ehepaar zu Streitigkeiten gekommen sei. Vor Ort gab der Mann zunächst an, seiner Frau bei einem Einkauf zur Hilfe gekommen zu sein. Daher sei er zu der Örtlichkeit gefahren. Die Ehefrau gab an, dass ihr Mann vermutlich alkoholisiert einen Pkw geführt hat. Durch die eingesetzten Beamten konnten ebenfalls deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem 44-Jährigen festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,47 Promille. Daraufhin stritt er entgegen seiner vorherigen Angaben ab, den Pkw nach Kaiserslautern gefahren zu haben. Auf Nachfrage, wie er und sein Auto an die Einsatzörtlichkeit gekommen sind, konnte er keine plausible Erklärung liefern. Der Mann musste für eine Blutprobe mit auf die Dienststelle kommen. Sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell