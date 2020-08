Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk- Unfallflucht/ Mauer beschädigt

Wachtendonk (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am 16. August 2020 zwischen 8 Uhr und 14 Uhr die Mauer einer Grundstücksbegrenzung am Schumannweg. Der Unbekannte, der die circa 3 m lange Mauer, die zwei Grundstücke voneinander abgrenzt, beschädigte, flüchtete danach von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell