POL-PPWP: Unfallverursacher gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Verursacher, der am Donnerstagnachmittag "Am Woogdamm" einen geparkten Smart gerammt und beschädigt hat. Die Halterin des betroffenen Pkw entdeckte den Schaden gegen 18 Uhr. Demnach muss ein anderes Fahrzeug den Smart - vermutlich im Vorbeifahren - auf der Fahrerseite gestreift haben. Trotz des angerichteten Schadens meldete sich der verantwortliche Fahrer nicht. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und/oder den Fahrer bitte an die Polizeiinspektion 2 unter 0631 / 369 - 2250. |cri

