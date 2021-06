Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unterschlagung und Betrug

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende an einem Bankautomaten "Am Heiligenhäuschen" eine EC-Karte mitgehen lassen und diese auch unbefugt benutzt. Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung und Betrugs.

Eine 55-jährige Frau meldete der Polizei am Montag, dass sie mit der Karte am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr noch eine Überweisung ausführte, dann aber vergaß, die Karte wieder einzustecken. Erst am nächsten Morgen fiel ihr auf, dass sie die Karte nicht mehr hatte, und ließ sie sperren.

Wie sich dann aber herausstellte, hatten der oder die Täter in der Zwischenzeit die Karte bereits mehrfach unberechtigt für Zahlungen eingesetzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. |cri

