Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogenfahrt eines 20-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Während einer Verkehrskontrolle in der Lauterstraße in Kaiserslautern fiel der Polizei am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, ein 20-jähriger Autofahrer auf, welcher drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Für den Aufenthalt im öffentlichen Raum trotz Ausgangssperre hatte er einen triftigen Grund, jedoch reagierte ein angebotener Urintest positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem Mann aus dem Donnersbergkreis wurde eine Blutprobe entnommen; auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |ho

