Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radau gemacht

Kaiserslautern (ots)

Zwei alkoholisierte Frauen haben am Donnerstagnachmittag im Innenhof eines Wohnanwesens Radau gemacht. Anwohner informierten die Polizei, weil die Frauen laut schrien. Die Beamten trafen die Verantwortlichen im Alter von 32 und 33 Jahren an. Die Frauen wollten nach eigener Auskunft in dem Haus einen alten Freund besuchen. Weil er jedoch die Tür nicht öffnete, riefen und schrien sie vom Hof aus nach ihm. Ihre Mühe war vergebens. Wie sich herausstellte wohnte der Mann nicht mehr in dem Haus. Die Frauen zogen von dannen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell