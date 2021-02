Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kunstatelier Ziel von Einbrechern

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind Anfang dieser Woche in das Atelier eines Künstlers in der Innenstadt eingedrungen. Zunächst versuchten die Einbrecher über eine Brandschutztür und Türen eines Nachbargeschäfts ins Innere zu kommen. Die Türen hielten den Aufbruchsversuchen jedoch Stand. Schließlich brachen die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räume.

Sie durchsuchten das Atelier und verrückten Kunstfiguren. Nach bisherigen Feststellungen entwendeten die Täter lediglich einen Schlüsselbund.

Die Tatzeit lässt sich nicht genau eingrenzen. Der Einbruch fand in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Mittwochabend statt. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell