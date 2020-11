Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Radmuttern an Pkw gelöst

Enkenbach-AlsenbornEnkenbach-Alsenborn (ots)

Unbekannte haben an einem Auto eines Jägers die Radmuttern gelöst. Während der Fahrt mit dem Wagen kam es zum Unfall. Der Weidmann fuhr am Sonntag über einen Waldweg, als plötzlich ein Vorderrad wegbrach. Das Fahrzeug setzte im sandigen Untergrund mit den Bremsscheiben auf. Am Auto entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei einer Nachschau stellte der Mann fest, dass offensichtlich die Radmuttern an beiden Vorderrädern gelöst wurden. Die Polizei kann aktuell nicht ausschließen, dass dem Jäger gezielt Schaden zugefügt werden sollte. Bereits im Januar wurde ein Hochsitz, den der Mann nutzt, von Unbekannten mutwillig zerstört. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei hat jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. |erf

