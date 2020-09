Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erpressung per E-Mail

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine erpresserische E-Mail hat eine Frau aus Enkenbach-Alsenborn am Dienstag erhalten. Der Absender versuchte der Dame weiszumachen, dass ihr Computer gehackt und sie beim Besuch von Internetseiten mit pornografischen Inhalten per Webcam gefilmt worden sei. Um die Veröffentlichung des angeblich gefertigten Videos zu verhindern, sollte die Frau mehrere hundert Euro in Form von Bitcoins bezahlen.

Die Empfängerin der E-Mail war sich nicht nur sicher, keine solchen Internetseiten besucht zu haben, sie erkannte auch die Betrugsmasche und schaltete umgehend die Polizei ein. Die Ermittlungen nach dem Mail-Absender laufen. |cri

