Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Junger Ladendieb will flüchten

Kaiserslautern (ots)

Ein 18-Jähriger ist am Mittwochvormittag bei einem Diebstahl in einem Geschäft in der Fußgängerzone erwischt worden.

Der junge Mann zog einen Kapuzenpullover unter seiner normalen Oberbekleidung an. Er ging damit am Kassenbereich vorbei ohne zu bezahlen. Als er das Geschäft verlassen wollte löste er Alarm aus. Der Beschuldigte floh in Richtung Fackelstraße.

Der Ladendetektiv und ein weiterer Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäftes nahmen die Verfolgung auf. Sie konnten den mutmaßlichen Dieb einholen und hielten ihn an. Der 18-Jährige setzte sich zur Wehr. Er schlug und trat gegen die beiden Männer. Dem 25-jährigen Detektiv gelang es, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen. Der spuckte daraufhin den zweiten Verfolger an.

Zwei Mitarbeiter der Ordnungsbehörde, die zufällig in der Nähe waren, eilten den Männern zu Hilfe. Gemeinsam hielten sie den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

Die Einsatzkräfte brachten den Heranwachsenden zur Dienststelle. Da der 18-Jährige bereits mehrfach als Konsument von Betäubungsmitteln aufgefallen war, ordnete eine Richterin die Entnahme einer Blutprobe an.

Auf den Mann kommt eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls zu. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell