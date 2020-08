Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen E-Bikes

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher waren in der Nacht von Sonntag auf Montag in Mackenbach unterwegs. In der Straße "Am Brünnchen" verschafften sie sich Zugang zu einer Garage. Darin waren ein Pkw und drei Fahrräder unverschlossen abgestellt.

Am Auto durchwühlten die Täter den Innenraum, nahmen aber nichts mit. Allerdings stahlen sie zwei Fahrräder. Dabei handelt es sich um E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro: Ein Damen-E-Bike der Marke Diamant, Modell Zouma Deluxe Gor S, und ein Herren-E-Bike der Marke Kellys, Modell Tygon 70.

Bei einer Suche in der Umgebung wurde eine Satteltasche gefunden, die zuvor an einem der Fahrräder angebracht war. Die Täter hatten sie offenbar weggeworfen.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

