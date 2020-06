Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter bezahlt mit Falschgeld

Kaiserslautern (ots)

Wer kann Hinweise zu einem Mann im schwarzen Trainingsanzug geben? Der etwa 1,60 Meter große Mann hat am Samstag auf einem Flohmarkt am Gelterswoog mit Falschgeld bezahlt. Der Verdächtige hat schwarze Haare und auffällig lange Koteletten. Er spricht akzentfrei Deutsch. An mindestens zwei Verkaufsständen zahlte der Unbekannte mit vermeintlichen 20-Euro-Scheinen. Wie sich herausstellte handelte es sich um zwei gefälschte Banknoten. Das Falschgeld wurde von der Polizei sichergestellt. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

