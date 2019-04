Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall auf der B270

Breitenau (ots)

Eine 18-jährige Fahranfängerin war am Dienstagabend auf der B270 in Fahrtrichtung Schopp unterwegs. In Höhe des Walzweihers verlor die junge Frau die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Nachdem sich das Auto mehrmals drehte, kam es auf der Gegenfahrbahn an der Leitplanke zum Stehen. Die Fahrerin und ihre 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am PKW, einem Opel Corsa, entstand vermutlich Totalschaden.

