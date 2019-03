Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Notruf missbraucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Anrufer, der sich am Sonntagvormittag einen schlechten "Scherz" erlaubt hat. Der Unbekannte rief kurz vor 11 Uhr bei der Leitstelle an und meldete einen Wohnungsbrand in der Rudolf-Diesel-Straße. Feuerwehr und Polizei rückten aus - um dann vor Ort festzustellen, dass es gar keinen Brand gibt.

Ein solcher Missbrauch des Notrufs ist eine Straftat! Die Ermittlungen der Polizei laufen. Auf den Anrufer wartet eine Strafanzeige - und vermutlich auch die Rechnung für die Kosten des Einsatzes. | cri

