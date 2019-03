Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit unter Schwestern endet mit zerbrochener Brille

Kaiserslautern (ots)

Am späten Samstagabend geriet ein Kaiserslauterer Schwesternpaar in einer Kneipe im östlichen Stadtgebiet in Streit. Dies veranlasste die ältere der Beiden, bei der es sich ausgerechnet um die Wirtin der Gaststätte handelt, ihrer jüngeren Schwester ein Hausverbot zu erteilen. Da diese damit ganz und gar nicht einverstanden war, musste sie von der Wirtin durch Schieben und Ziehen dazu gebracht werden, die Kneipe zu verlassen. Hierbei ging ihre Brille zu Bruch. Da sie auch im Freien immer noch den Drang verspürte, zurück zu kehren, wurde ihr durch die verständigte Polizeistreife ein Platzverweis erteilt. Unter Umständen kann man aber mit einer Versöhnung der 56 und 53 Jahre alten Damen rechnen, da die Wirtin gegenüber den Beamten angab, ihrer Schwester eine neue Brille zu bezahlen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell