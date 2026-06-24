Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Jugendliche geraten im Freibad aneinander
Kaiserslautern (ots)
Aus einem Besuch im Freibad in der Innenstadt ist am Dienstagabend eine Körperverletzung geworden. Ein 15-Jähriger hat sich ersten Erkenntnissen nach mit einer 13-Jährigen geschlagen. Zeugen haben beobachtet, wie die beiden den Kopf des jeweils anderen unter Wasser drückten. Sie riefen die Polizei, als sich die Jugendlichen gegenseitig ins Gesicht schlugen. Das Mädchen wurde bei dem Gerangel leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Einsatzkräfte brachten die 13-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Junge erlitt nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Verletzungen. Er muss sich aber wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten. |laa
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