Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausdämmung fängt Feuer

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Durch einen fahrlässigen Einsatz eines Gasbrenners kam es am Montagmorgen in der Augustastraße zum Brand an der Hausfassade. Beim Unkrautvernichten mittels einer Gasflamme wurde versehentlich ein Benzinkanister übersehen, welcher in Brand gerat. Da der Kanister sehr nah an der Hausfassade platziert war, griff das Feuer auf diese über. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Am Haus entstand ein Sachschaden in einem fünfstelligen Betrag. Die Unkrautvernichtung mittels Gasbrenner sollte im Hochsommer immer gut überlegt sein. Der Einsatz stellt bei Trockenheit stets eine große Gefahr einer Brandherbeiführung dar.|pilan-wi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell