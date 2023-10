Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradunfall am Autobahnkreuz Landstuhl

Ramstein-Miesenbach (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es am Autobahnkreuz Landstuhl auf der Überleitung von der A 62 auf die A 6 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Motorradunfall. Die 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads aus dem Landkreis Kaiserslautern kam in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Überleitung in Richtung Mannheim gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell