POL-PDKL: Festnahme nach Einbruch in Pizzeria

Landstuhl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Hintertür einer Pizzeria im Fleischackerloch aufgebrochen. Durch den Geschädigten wurde die Polizei zeitnah über den Alarm in Kenntnis gesetzt. Unweit des Tatorts konnten sodann drei Personen festgenommen werden, welche im Verdacht stehen den Einbruch begangen zu haben. Bei ihnen konnten Beweismittel und Einbruchswerkzeuge sichergestellt werden. Derzeit wird geprüft, ob die Täter auch für weitere Taten in Betracht kommen.|pilan-wi

