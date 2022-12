POL-PDKL: Polizei ist kein Taxiunternehmen

Herchweiler (ots) - In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag wurde in der Straße "In der Wanne" ein Fahrzeuganhänger des Herstellers "Stema" entwendet. Dies teilte der 48-jährige Eigentümer am Montagmorgen der Polizei mit. An dem Anhänger waren WND-Kennzeichen angebracht. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern machen können, sich telefonisch unter 06381/9190 oder per E-Mail piku-sel@polizei.rlp.de zu ...

mehr