Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vermisstensuche

Glan-Münchweiler (ots)

Gegen 20:30 Uhr wurde eine 94-Jährige Anwohnerin eines Altenheimes in Glan-Münchweiler bei der Polizeiinspektion Kusel als vermisst gemeldet. Die an demenzerkrankte Frau sei seit kurzer Zeit nicht mehr im Altenheim gesehen worden, weshalb die Polizei informiert wurde. Aufgrund der nahenden Dunkelheit wurden zeitnah intensive Suchmaßnahmen eingeleitet. 30 Feuerwehrleute aus Glan-Münchweiler, ein Maintrailer, sowie der Polizeihubschrauber unterstützen die Suchmaßnahme nach der Vermissten. Mittels der Wärmebildkamera des eingesetzten Polizeihubschraubers konnte die Vermisste kurz nach 23:00 Uhr am Ortsrand in Glan-Münchweiler aufgefunden und dem Rettungsdienst überstellt werden. Die Vermisste war ansprechbar und augenscheinlich unverletzt. Nach derzeitigem Stand liegt lediglich eine Unterkühlung vor. Jedoch wurde sie vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. |pikus

