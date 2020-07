Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Straßenverkehrsgefährdung

Konken (ots)

Am Montag, den 27.07.2020, zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr, kam es auf der B420 zwischen Konken und Kusel zu einer Gefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer. Hierbei überholte ein Fahrer mit einem grünen AUDI mehrmals an unübersichtlichen Stellen, so dass es zur Gefährdung mehrerer entgegenkommender Verkehrsteilnehmer und den überholten Verkehrsteilnehmern kam. Mehrere Fahrzeuge mussten sehr stark bremsen um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

