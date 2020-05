Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beschädigung eines Garagentores

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2020 wurde eine Beschädigung an einem Paneel im unteren Bereich eines Garagentores gemeldet. Im Rahmen einer Nachbarschaftsbefragung konnte ein möglicher Vorfall vom Dienstag, den 19.05.2020 zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr ermittelt werden. Ein Fahrzeugführer wäre mit seinem PKW von der Fröbelstraße in die Herdastraße gefahren. Zeitgleich wäre diesem ein sogenanntes Hoverboard entgegengekommen. Möglicherweise wurde der Schaden von diesem Hoverboard verursacht. Die Ermittlungen dauern noch an.|pikus

Der bislang unbekannte PKW-Fahrer bzw. weitere Augenzeugen sollen sich bitte bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373-8220 bzw. unter Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Tel.: 06381-919/0

Email: pikusel@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell