Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bosenbach (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der L367 zwischen Bosenbach und Friedelhausen ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Quad. Der 20-jährige Quad-Fahrer befuhr zusammen mit seinem 16-jährigen Sozius die L367 aus Richtung Bosenbach kommend in Richtung Friedelhausen. Kurz vor Ortslage Friedelhausen verliert der Fahrer in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich infolgedessen mehrfach. Der Fahrer verletzte sich nur leicht. Der Sozius musste aufgrund einer Fraktur im Oberschenkel, sowie mehrerer Schürfwunden mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Die L367 musste während der Unfallaufnahme für 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Polizeiinspektion Kusel

