Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Kusel (ots)

Am 12.07.2019, gegen 15.30 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Hyundai i30 die K 22 von Mayweilerhof in Fahrtrichtung Kusel. An einer Engstelle kam ihr ein PKW entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich an den jeweiligen Außenspiegel. Als die Fahrerin des Hyundai ausgestiegen war, gab der Fahrzeugführer des anderen Fahrzeuges, welcher zunächst auch angehalten hatte, Gas und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich um ein solches in Form eines "Caddy" in blauer Farbe gehandelt haben.

