Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kusel (ots)

Am Freitag, den 28.06.2019 ereignete sich in der Luitpoldstraß in Kusel zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde das Fahrzeug des Anzeigenerstatters beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei Kusel bittet um Hinweise unter Tel: 06381/9190 oder unter Email: pikusel@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell