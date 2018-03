POL-PDKL: Viele Wildunfälle zu verzeichnen

Kusel (ots) - In den letzten Tagen verzeichnet die Polizei Kusel eine hohe Anzahl an Verkehrsunfällen mit Wildbeteiligung. Hier bittet die Polizei die Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Aufmerksamkeit, insbesondere in der Dämmerung und bei Dunkelheit. Die Fahrgeschwindigkeit sollte den Verhältnissen angepasst werden, damit ein Zusammenstoß mit dem Wild verhindert werden kann.

