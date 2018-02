POL-PDKL: Auto in Gegenverkehr geschleudert

Bruchmühlbach-Miesau (ots) - Am Samstag wollte eine 75 Jahre alte Pkw-Fahrerin von der Kaiserstraße nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarkts abbiegen und hielt ihr Fahrzeug an um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Ein nachfolgender 20 Jahre alter Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug der Frau auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegen kommenden Pkw. Die 50 Jahre alte Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landstuhl



Telefon: 06371 9229-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell