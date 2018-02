POL-PDKL: Blaue Versicherungskennzeichen ab 1. März 2018 erforderlich

Landstuhl (ots) - Die Polizei Landstuhl weist darauf hin, dass ab dem 1.März 2018 neue Versicherungskennzeichen erforderlich sind. Kraftfahrzeugführer, die auch nach diesem Termin mit derartigen Fahrzeugen (meist Zweiräder bis 25 bzw. 45 km/h) am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen wollen, müssen sich neue Versicherungskennzeichen besorgen und an ihren Fahrzeugen anbringen. Für das Versicherungsjahr 2018 (gültig bis zum 28.Februar 2019) sind an diesen Fahrzeugen blaue Kennzeichen erforderlich, auf denen das Gültigkeitsjahr 2018 eingeprägt ist. Fahrzeugführer, die ihr Kraftfahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert haben, müssen mit einem Strafverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell