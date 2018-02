POL-PDKL: Warmluftheizer entwendet

Breitenbach (ots) - Am Donnerstag zeigte ein Geschädigter bei der Polizei an, daß ihm im Verlauf der letzten Woche aus einem leerstehenden ehemaligen Verkaufsraum in der Lautenbacher Straße ein heizölbetriebener Warmluftheizer entwendet wurde. Der Wert des Gerätes liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, 06373/822-0

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell