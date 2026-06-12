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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ingewahrsamnahme nach Bedrohung

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 11. Juni 2026 gegen 18:00 Uhr gerieten ein 51-jähriger und ein 46-jähriger Mann, beide aus Pirmasens, in der Fußgängerzone in verbalen Streit, in dessen Verlauf der 51-jährige ein Küchenmesser holte und den Kontrahenten mit dem Tode bedrohte. Der 46-jährige Mann zog daraufhin einen Schraubendreher und bedrohte wiederum seinen Kontrahenten. Die Partnerin des 51-jährigen konnte ihm das Messer abnehmen, worauf er vom Tatort flüchtete. Die eintreffende Streife konnte ihn einholen und in Gewahrsam nehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte eine nicht unbedeutende Menge an Betäubungsmitteln festgestellt werden. Der Mann verblieb über Nacht in polizeilichem Gewahrsam.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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