Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann wegen Drogenbesitzes inhaftiert

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 08. Juni 2026 gegen 23:00 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann aus Pirmasens in der Bahnhofstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Durchsuchung seiner Person konnten eine scharfe Schusswaffe sowie eine nicht unbedeutende Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete diese die Durchsuchung der Wohnanschrift sowie die vorläufige Festnahme des 24-jährigen Mannes an. Die Vorführung des Mannes wurde am gestrigen Dienstag durchgeführt, er kam in Untersuchungshaft.

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