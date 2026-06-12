POL-PDPS: Einbruch mit Täterfestnahme
Zweibrücken (ots)
Am Dienstag, 09.06.2026, gegen 11.00 Uhr verschafften sich unter Beteiligung eines weiteren Täters zwei Personen unbefugt Zutritt zum Haus eines älteren Ehepaares in Zweibrücken, um in vermeintlicher Abwesenheit der Bewohner Schmuck und Wertsachen zu stehlen. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde die Polizei informiert, die die drei Täter festnehmen konnte, bevor es zum Abschluss des Diebstahls kam. Gegen alle Täter wurden Haftbefehle erlassen, ein Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt. |zie
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