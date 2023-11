POL-PDPS: Kellereinbrüche im Berliner Ring 84

Zweibrücken (ots) - Gerade am Dienstag haben wir diese Warnung veröffentlicht: https://s.rlp.de/KbwMr Dennoch erbeuteten Betrüger schon wieder über 3000 Euro. Genau wie in der genannten Pressemitteilung beschrieben, erhielt eine 55-jährige Frau aus Zweibrücken am Dienstag zunächst eine SMS, woraufhin über WhatsApp Kontakt aufgenommen wurde. Auf Bitten der angeblichen Tochter wurden in zwei Überweisungen ins ...

mehr