POL-PDPS: Zweibrücken / Brand auf Balkon

Zweibrücken (ots) - Zeit: 13.06.2023, 10:00 Uhr - 12:45 Uhr Ort: Etzelweg 252 Ein schwarzer VW Golf wurde vor einem Fitness-Studio, vermutlich während eines Parkvorgangs in eine Parklücke in Queraufstellung, von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500EUR. Hinweise bitte an die Polizei in ...

