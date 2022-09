Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dahn/Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Am Dienstag, 20.09.2022, gegen 08.10 Uhr lief eine 27-jährige Frau am rechten Fahrbahnrand der Schlossstraße aus Richtung der Burg Altdahn kommend in Richtung Dahn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein silberner bzw. grauer PKW die Schlossstraße in gleicher Richtung. Als der PKW dicht an der Fußgängerin vorbeifuhr und diese touchierte, kam diese zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem Unfallverursacher bzw. dem unfallverursachenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

