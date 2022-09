Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Koffer an einer Bushaltestelle in der Schloßstraße entwendet

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 18:05 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter einen an der Bushaltestelle in Höhe Schloßstraße 42 abgestellten Koffer. Die Besitzerin hatte für nur 5 Minuten die Örtlichkeit verlassen. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass der blau-graue Trolli gestohlen worden war. In dem Trolli befanden sich neben Kleidung auch Handtaschen, Schulunterlagen und ein Reisepass. Der Gesamtschaden beträgt circa 400 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

