Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Wanderer in Hexenklamm abgestürzt

Polizei Pirmasens (ots)

Über die Rettungsleitstelle wurde am 26.02.2022, gegen 15:45 Uhr, ein gestürzter Wanderer in der Hexenklamm bei Pirmasens-Gersbach gemeldet. Als die Streife vor Ort eintraf, war der Rettungsdienst bereits bei der Versorgung des Wanderers. Der 57-jährige Mann aus Pirmasens war ansprechbar, hatte aber eine Platzwunde am Kopf und augenscheinlich starke Schmerzen. Nach Angaben des 57-jährigen war er auf dem schmalen Weg unglücklich gestolpert und den ca. fünf Meter hohen Wasserfall hinuntergefallen. Dort wäre er mit dem Rücken auf einem Felsen aufgeprallt und nochmals etwa zwei bis drei Meter in die Tiefe gefallen, wo er dann zum Liegen kam. Durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst konnte der Mann mit einer Trage geborgen werden. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Homburg geflogen. Lebensgefahr bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell