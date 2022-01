Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung an PKW

Polizei Pirmasens (ots)

Am 21.01.2022 parkte ein 30-jähriger Mann seinen silberfarbenen PKW mit PS-Stadt-Kennzeichen, im Bereich des Anwesens Herzogstraße 44. Als er am 22.01.2022, gegen 15:30 Uhr, zu seinem PKW kam, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter/-in mit einem spitzen Gegenstand die Tür und das Seitenteil hinten rechts über die Länge von ca. einem Meter zerkratzt hatte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Die Ermittlungen bezüglich des Verursachers dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

