Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstähle von Geldbörsen in Einkaufsmärkten

Zweibrücken (ots)

Zeit: 11.11.2021, 10:30 Uhr - 11:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße. Zeit: 11.11.2021, 10:05 Uhr Ort: Zweibrücken, Etzelweg SV: In zwei Discountern wurden am 11. November Frauen während des Einkaufs von unbekannten Tätern bzw. Täterinnen bestohlen. Während einer 68-jährigen Frau im Discounter in der Sickingerhöhstraße die Geldbörse mit rund 60 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten vermutlich von einer Frau (keine Beschreibung möglich), die sie angeblich unbeabsichtigt angerempelt hatte, aus der Umhängetasche gestohlen wurde, wurde einer 64-jährigen Frau an der Backwaren-Selbstbedienungstheke im Discounter im Etzelweg die Geldbörse aus dem Einkaufswagen entwendet.

Tatverdächtig ist in diesem Fall ein Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, ca. 190 cm groß, mit dunklen Augen, schwarzen kurzen Haaren, einem gepflegten kurzen Bart und dunkler Jacke, der der Geschädigten wegen einer klemmenden Greifzange zum Entnehmen der Backwaren seine Hilfe angeboten hatte. Diebesgut: 75 Euro Bargeld und persönliche Dokumente.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der beiden Diebstähle. |pizw

