Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 02.10.2021, gegen 14:00 Uhr wurde in der Pirmasenser Höhenzollernstraße in Höhe der Hausnummer 18 ein geparkter Mercedes durch einen anderes Fahrzeug auf der Fahrerseite im Heckbereich beschädigt. Ursächlich für den Zusammenstoß war vermutlich eine geöffnete Beifahrertür bei dem Unfallverursacher. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen Transporter - Sprinterart - handeln. Hinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder per Email: pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell