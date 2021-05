Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Versuchte Einbrüche in der Hauptstraße

Pirmasens (ots)

Zwischen Pfingstmontag, 13:00 Uhr und Dienstag, 10:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Kellertür der Hauptstraße 96 aufzubrechen. Der Bereich des Türgriffes war eingeschlagen und mehrere Hebelspuren waren erkennbar. Die Kellertür hielt dennoch Stand. Wahrscheinlich gelangten die Täter über die Schäferstraße in den Gartenbereich des Mehrfamilienhauses. Der Schaden an der Tür wird auf 700 Euro geschätzt.

Der zweite Einbruchsversuch ereignete sich in unmittelbarer Nachbarschaft. In dem Mehrfamilienhaus, Hauptstraße 92-94, wurde die Verglasung der Wohnungstür des 1. Untergeschosses eingeschlagen. Hier wurden 2 Balkontüren von innen geöffnet und nicht wieder geschlossen. Im 2. Untergeschoß wurden mehrere offenstehende Keller aufgesucht. Entwendet wurde nichts. Die Tatzeit kann hier lediglich auf den Zeitraum vom 15. Mai bis gestern festgelegt werden. Ein Zusammenhang, alleine schon aufgrund der räumlichen Nähe, dürfte bestehen. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell