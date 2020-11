Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf der L482 (Bärenhalde) mit drei Beteiligten

Pirmasens-RodalbenPirmasens-Rodalben (ots)

Gestern, gegen 07:00 Uhr, fuhren in dieser Reihenfolge ein VW Caddy, ein Ford Focus und ein 3er BMW die L482 von Pirmasens kommend in Richtung Rodalben. Der 53jährige Caddy-Fahrer wollte nach links in einen Waldweg einbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende, 24jährige Fahrerin des Ford stoppte dahinter. Der 24jährige BMW-Fahrer fuhr ungebremst auf die beiden stehenden Pkw auf und schob die Fahrzeuge ineinander. Die Ford-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Alle 3 Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 3000 Euro. pips

