POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl eines Portemonnaies

Am 10.10.2020 gegen 11:00 Uhr wurde einer 70-jährigen Kundin des EuroShops in der Hauptstraße das Portemonnaie gestohlen. Die Frau hatte die Geldbörse in ihrer Handtasche verstaut. Bereits beim Betreten des Geschäftes war der 70-Jährigen eine junge Frau, ca. 30 Jahre alt, aufgefallen, welche ihr durch das Geschäft folgte. An der Kasse bemerkte sie dann, dass ihre Handtasche geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte. Durch den Diebstahl des Portemonnaies entstand der Kundin ein Schaden in Höhe von ca. 240 Euro. Zu der jungen Frau ist bekannt, dass diese dunkel gekleidet war, schwarze Haare hatte und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz trug.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

