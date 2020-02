Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Zweibrücken (ots)

Am 23.02.2020 gegen 06:08 Uhr wurde der Polizeiinspektion Zweibrücken durch ein Sicherheitsunternehmen ein Einbruchsalarm bei einem Juweliergeschäft in der Fußgängerzone gemeldet. Als die Beamten wenig später vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass die Glaseingangstür des Geschäfts beschädigt, aber nicht geöffnet war. Vermutlich hat der bislang unbekannte Täter mit einem schweren Gegenstand versucht, die Eingangstür einzuschlagen, um in das Innere des Geschäftes zu gelangen. Der Versuch scheiterte an der mehrfachen Sicherung der Tür. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden mehrere Personen in Tatortnähe kontrolliert, ohne dass sich ein konkreter Tatverdacht ergab.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

