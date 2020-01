Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Elektroschrott

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von ca. 09.00 Uhr bis 09.00 Uhr vom 23.01.20 auf den 24.01.20 wurde in der Wolfslochstraße in Zweibrücken Elektroschrott im Wert von ca. 500 Euro (geschätzt) entwendet. Hierzu wurde ein sich dort befindlicher Container, in welchem der Schrott gesammelt war, aufgehebelt. Durch das Aufhebeln entstand zusätzlich Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332/976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell