Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Ladendiebstahl im Fashion Outlet Center

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 21.09.2019 gegen 16:00 Uhr war den Ladendetektiven des Fashion Outlet Centers eine Dame aufgefallen, welche sich auffällig verhalten hatte. Die 51-Jährige konnte bei näherer Betrachtung dabei beobachtet werden, wie sie in der Filiale des Nike Stores zwei Paar Sportschuhe sowie in dem Geschäft Scotch&Soda zwei Bekleidungsstücke in ihre Handtasche steckte und die Filialen verließ ohne die Waren zu bezahlen. Anschließend ging die Frau zu ihrem Fahrzeug. Dort wurde durch die Ladendetektive noch weiteres Diebesgut aus den Geschäften UGG, G-Star, Tommy Hilfiger, Calvin Klein und Nike aufgefunden. Die Streife konnte feststellen, dass die 51-Jährige einen starken Magneten zur Entsicherung der Waren benutzt hatte. Durch die Diebstähle in den 6 verschiedenen Stores entstand ein Schaden in Höhe von 2.830 Euro. Auf die Dame kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

