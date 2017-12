POL-PDPS: Zweibrücken - Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots) - Am 25.12.2017, gegen 21:30 Uhr, wurde von der Streife der Polizeiinspektion Zweibrücken bei der Schlichtung in einer Familienstreitigkeit in der Vogesenstraße in Zweibrücken bei dem 30-jährigen Mann Atemalkoholgeruch festgestellt. Da er für die Nacht die Wohnung verlassen wollte, wurden vorsorglich die Fahrzeugschlüssel der beiden vorhandenen Fahrzeuge sichergestellt. Sie konnten bei Nüchternheit wieder auf der Dienststelle abgeholt werden.

