POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl aus Kfz

Zweibrücken (ots) - Am 25.12.2017, im Zeitraum zwischen 03:30 Uhr und 16:30 Uhr, hatte ein 40-jähriger Mann aus Zweibrücken seinen BMW in der Homburger Straße abgestellt. In diesem Zeitraum wurde von einer bislang unbekannten Person die Seitenscheibe auf der Fahrerseite des BMW's eingeschlagen und das auf dem Fahrersitz liegen gelassene Handy Samsung S8+ entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

