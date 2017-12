Zweibrücken (ots) - Am 23.12.2017, gegen 16.30 Uhr, verständigte die Filialleitung eines Bekleidungsgeschäfts in der Hallplatz-Galerie die Polizei. Eine 37-jährige Frau aus Zweibrücken war zuvor beim Ladendiebstahl erwischt worden und zeigte sich sehr aggressiv. Als die Polizei eintraf, zeigte sich die Beschuldigte einsichtig und verließ das Geschäft, nachdem sie zuvor die 5 entwendeten Kinderkleider im Wert von 58 Euro zurückgegeben hatte. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Am 23.12.2017, um 17.00 Uhr, befuhren zwei Autofahrer die L700 in Fahrtrichtung Autobahn. Einer vom Flugplatz, der andere vom Outlet kommend. Als beide Fahrzeuge nebeneinander fuhren, wollte der 59-jährige Unfallverursacher trotz durchgezogener Linie den Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei das Auto neben ihm. Beim Zusammenstoß verletzten sich zwei Mitfahrer des Verursachers und die Beifahrerin des zweiten Fahrzeugs. Alle Verletzten mussten im Nardini Klinikum ärztlich versorgt werden, konnten das Krankenhaus aber anschließend verlassen.

Am 23.12. kam es in der Froelichstraße während des Zeitraums von 17.15 bis 19.30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch. Hierbei schlugen die unbekannten Täter das Fenster zur Küche ein und gelangten so ins Haus. Es wurde ein Sachschaden von 300 Euro verursacht und Bargeld in Höhe von 2800 Euro entwendet. Die Polizei bitte um Hinweise unter der 06332/9760.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell